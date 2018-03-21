Добрый день! Требуется консультации врача на медицинский сайт ЛечусьДома. Задача: - Ответить на 56 вопросов пользователей – небольшие профессиональные ответы на 250-500 знаков. Важные качества: ...
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется ответственный и трудолюбивый копирайтер для информационного сайта по медицине. Объем работы – 50 текстов, по 8-16 тысяч символов. С меня – подробный план материала, ключевые слова. С вас – качественный текст. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Ищу контент-менеджера для оформления и публикации статей медицинской тематики. В задачу входит: - Подбор фото (заполнение alt, title, подпись к картинке) - ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: - вычитка отредактированных текстов, устранение орфографических и пунктуационных ошибок; - исправление недостатков стилистического характера; - обеспечение правильности написания и унификация терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений; - устранение неправильной разбивки ...Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется собрать Заголовок, Title и план для 20 статей о мобильной связи. Задачи: - Формирование Заголовка и Title по инструкции; - Составление подробного плана материала по которым будет писать автор; ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт7 лет назад