Разработка web-приложений (asp.net), баз данных (ms sql server)
Разработка web-приложений ASP.NET (C#, VB.NET) (в т.ч. web-сервисы)
Проектирование баз данных любой сложности (MS SQL Server 2000/2008) (stored procedures, views, UDF)
SQL
HTML, CSS
JavaScript
PHP
VB6
Английский язык (в т.ч. техн.) - свободное чтение документации, переписка.
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