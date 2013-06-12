Kompromiss

Евгений Kompromiss

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка web-приложений (asp.net), баз данных (ms sql server)

Разработка web-приложений ASP.NET (C#, VB.NET) (в т.ч. web-сервисы)

Проектирование баз данных любой сложности (MS SQL Server 2000/2008) (stored procedures, views, UDF)

SQL

HTML, CSS

JavaScript

PHP

VB6

Английский язык (в т.ч. техн.) - свободное чтение документации, переписка.

PHPJavascriptHTMLCSS
HTML-верстка
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от $10
от 1 дня
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Веб-программирование
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от $150
от 3 дней
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Сайты «под ключ»
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от 14 дней
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