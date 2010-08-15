Филологическое образование. Знание английского, русского, украинского языков. Перевожу с немецкого.
Выполняю работы на: немецком, английском, русском, украинском.
Виды работ: набор/корректировка текста, переводы, наполнение сайтов контентом
Профессиональные навыки:
MS office, высокая скорость печати, хорошие навыки работы в Internet.
Деловые качества:
Умение быстро учиться, ответственность, тщательность, порядочность, коммуникабельность, желание быть полезными, трудолюбие, вежливость.
ICQ: 373-815-646