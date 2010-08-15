Komthur

Денис Годунов Komthur

 
37 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Филологическое образование. Знание английского, русского, украинского языков. Перевожу с немецкого.

Выполняю работы на: немецком, английском, русском, украинском.

Виды работ: набор/корректировка текста, переводы, наполнение сайтов контентом

Профессиональные навыки:

MS office, высокая скорость печати, хорошие навыки работы в Internet.

Деловые качества:

Умение быстро учиться, ответственность, тщательность, порядочность, коммуникабельность, желание быть полезными, трудолюбие, вежливость.

ICQ: 373-815-646