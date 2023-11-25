Kon_Nadezhda

Произведу набор текста с любого текстового носителя
Здравствуйте, меня зовут Надежда)
Произведу набор текста с любого текстового носителя:
- фото;
- скрин;
- файлы формата pdf;
- сканер;
- рукопись и другие источники.
Выполняю редактирование (абзацы, размер шрифта, межстрочный интервал, поля и т. д. ) в соответствии с Вашими пожеланиями.
Бесплатно помогу исправить пунктуационные, грамматические и орфографические ошибки.
Напечатаю текст до 30 000 знаков с пробелами в программе Microsoft Word. При необходимости число знаков можно будет увеличить.
Обращаясь ко мне, Вам предоставляется возможность для быстрого решения Ваших задач.
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!