Kon_Nadezhda

Произведу набор текста с любого текстового носителя

Здравствуйте, меня зовут Надежда)

Произведу набор текста с любого текстового носителя:

- фото;

- скрин;

- файлы формата pdf;

- сканер;

- рукопись и другие источники.

Выполняю редактирование (абзацы, размер шрифта, межстрочный интервал, поля и т. д. ) в соответствии с Вашими пожеланиями.

Бесплатно помогу исправить пунктуационные, грамматические и орфографические ошибки.

Напечатаю текст до 30 000 знаков с пробелами в программе Microsoft Word. При необходимости число знаков можно будет увеличить.

Обращаясь ко мне, Вам предоставляется возможность для быстрого решения Ваших задач.

Буду рада сотрудничеству!