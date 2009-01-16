KondratenkoAV

Анатолий Кондратенко KondratenkoAVKondratenkoAV
62 годаРоссия/Новочеркасск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Форекс- аналитик, программист, копирайтер
Образование: высшее, техническое, специальность "инженер-системотехник".
Имею опыт ремонта компьютеров, настройки системного и прикладного ПО, программирования.
Предлагаю услуги:
- Написание статей, рефератов, обзоров, эссе и других работ по различной тематике;
- Рерайт, редактирование, корректировка любых текстов;
- Технические переводы статей компьютерной тематики и бизнес-статей;
- Копирайт, наполнение сайтов;
- Тестирование прикладного ПО, WEB-программ, сайтов.
Имею склонность и предпочтения к работе на фондовых рынках:
- фундаментальные обзоры;
- технические обзоры;
- новости, аналитика, консультации по созданию программ на MQL4;
- разработка программ автоматического трейдинга на заказ.
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