KondratenkoAV

Форекс- аналитик, программист, копирайтер

Образование: высшее, техническое, специальность "инженер-системотехник".

Имею опыт ремонта компьютеров, настройки системного и прикладного ПО, программирования.

Предлагаю услуги:

- Написание статей, рефератов, обзоров, эссе и других работ по различной тематике;

- Рерайт, редактирование, корректировка любых текстов;

- Технические переводы статей компьютерной тематики и бизнес-статей;

- Копирайт, наполнение сайтов;

- Тестирование прикладного ПО, WEB-программ, сайтов.

Имею склонность и предпочтения к работе на фондовых рынках:

- фундаментальные обзоры;

- технические обзоры;

- новости, аналитика, консультации по созданию программ на MQL4;

- разработка программ автоматического трейдинга на заказ.