Профессиональное фото Chaltcev-ART

"Каждый человек прекрасен. Я нахожу в людях красоту и выражаю её в снимках - и они останавливают моменты. А ведь эти моменты - и есть счастье!"

Профессиональный фотограф

Типы съёмок:

• Свадебная + Love story

• Корпаративная (банкеты, приемы, вечеринки)

• Рекламная (баннеры, глянец)

• Студийная (портретная, жанровая, портфолио)

• Фотосеты (портфолио, жанровая, постановочная)

• Детская (утренники, Дни Рождения)

• Музыкальная=)(Фотосеты для музыкантов и муз.групп)

• Репортажная (различные события в различных сферах для освещения в прессе)

• Клубная (музыкальные мероприятия, концерты, вечеринки)