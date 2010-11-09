Профессиональное фото Chaltcev-ART
"Каждый человек прекрасен. Я нахожу в людях красоту и выражаю её в снимках - и они останавливают моменты. А ведь эти моменты - и есть счастье!"
Профессиональный фотограф
Типы съёмок:
• Свадебная + Love story
• Корпаративная (банкеты, приемы, вечеринки)
• Рекламная (баннеры, глянец)
• Студийная (портретная, жанровая, портфолио)
• Фотосеты (портфолио, жанровая, постановочная)
• Детская (утренники, Дни Рождения)
• Музыкальная=)(Фотосеты для музыкантов и муз.групп)
• Репортажная (различные события в различных сферах для освещения в прессе)
• Клубная (музыкальные мероприятия, концерты, вечеринки)
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