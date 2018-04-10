Сергей прекрасно обработал мои фотографии. Прислал пробные фото, я указал недочеты, и дальше он присылал мне фотографии, по которым у меня не было претензий вообще. И так быстро все сделал, что я и не рассчитывал на такую скорость. Настоятельно рекомендую Сергея!