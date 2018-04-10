Реставрация, ретушь, коллаж и любые другие манипуляции с изображением в Photoshop.
Занимаюсь фотографией с 2006 года. Работаю в Photoshop и Lightroom. Реставрация, ретушь, колоризация, коллаж, замена фона и любые другие манипуляции с изображением.
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- Реставрация, ретушь, колоризация554 просмотра
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
7 лет назад
Сергей прекрасно обработал мои фотографии. Прислал пробные фото, я указал недочеты, и дальше он присылал мне фотографии, по которым у меня не было претензий вообще. И так быстро все сделал, что я и не рассчитывал на такую скорость. Настоятельно рекомендую Сергея!
Ответный отзыв
Александр, общительный и ответственный заказчик. Всё по заданию, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Обработка фотографий
1 отзыв
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга