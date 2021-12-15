Перепечатка текста
Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор текста от меня включает в себя:
- печать текста с отсканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- печать текста с изображений;
- печать текста с рукописей;
- печать текста с аудио/видео;
- исправление ошибок и редактирование текста.
Набор текста осуществляется в MS Word Office
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.