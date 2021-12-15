Перепечатка текста

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста от меня включает в себя:

- печать текста с отсканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- печать текста с изображений;

- печать текста с рукописей;

- печать текста с аудио/видео;

- исправление ошибок и редактирование текста.

Набор текста осуществляется в MS Word Office

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.