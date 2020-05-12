KonskayaSila

Автор идей. Вдохновитель. Придумываю слоганы, играю со словами как клоун с огненными шарами. Так же пишу стихи, рэп, прозу.

Доброго дня! Меня зовут Илья. Мне 24 года, по образованию психолог (Национальный Авиационный Университет). Работал ведущим детских

праздников и проводил акции и конкурсы с призами в магазинах. За моим багажом более 60-ти рэп выступлений и 150 студийных записей,так же являюсь автором текстов (рэп, стихи, проза). Пример рэп выступления: https://www.youtube.com/watch?v=-MJR6ZllFhAТак же снимаю социальные и весёлые видео, сценарии которых придумываю сам. Примеры видео:https://www.instagram.com/p/Bz80UPiI80x/https://www.instagram.com/p/B4Xpbm9AG4f/https://www.instagram.com/p/B5LY1C1HqVk/ Имею полтора года опыта работы актёром массовых сцен. + 5эпизодов с короткими репликами, сцена драки + участие в шоу Корисна Программа. Работал актёром в детском театре в поучительной программе про ПДД. Имею год опыта работы аниматором в таких заведениях как: Art Mall,

Kids Will, Happylon + частные заказы с личным сценарием. На данный момент подрабатываю на жизнь актёром массовых сцен, иногда ведущим в качестве проведения промо акций и пол года

занимаюсь вокалом по 3 раза в неделю в понедельник, среду и пятницу. Мой главный клич по жизни: «Не мните, творите!»