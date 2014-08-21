Видеомонтаж, создание логотипов, анимация, печатная работа

Никитин Дмитрий Алексеевич

Личные данные: 18 лет, не женат

Контактная информация:

тел.: +7(923)272-66-57

e-mail: [email protected]

Цель:

Использовать свои силы, навыки и умения для заработка. Повысить навык работы в сфере видео. Найти постоянных клиентов.

Образование:

Обучался в школьной видеостудии, проходил обучение на нескольких очных и заочных курсах.

Дополнительные навыки и интересы:

Работаю в программах: Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Cinema 4D. Английский язык – средний уровень (перевожу несложные тексты);

Опытный пользователь ПК.

Личные качества:

Очень ответственный, качественно выполняю работу, постоянно пытаюсь повысить свои навыки. Веду здоровый образ жизни.