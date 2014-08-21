Видеомонтаж, создание логотипов, анимация, печатная работа
Никитин Дмитрий Алексеевич
Личные данные: 18 лет, не женат
Контактная информация:
тел.: +7(923)272-66-57
e-mail: [email protected]
Цель:
Использовать свои силы, навыки и умения для заработка. Повысить навык работы в сфере видео. Найти постоянных клиентов.
Образование:
Обучался в школьной видеостудии, проходил обучение на нескольких очных и заочных курсах.
Дополнительные навыки и интересы:
Работаю в программах: Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Cinema 4D. Английский язык – средний уровень (перевожу несложные тексты);
Опытный пользователь ПК.
Личные качества:
Очень ответственный, качественно выполняю работу, постоянно пытаюсь повысить свои навыки. Веду здоровый образ жизни.
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Видеомонтаж
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