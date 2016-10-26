Konstant82

Необходимо разработать и создать программную часть сайта с интернет-витриной. А именно: 1. Создать Базу Данных (дизайн и конструкция) 2. Выгрузить по api в БД данные из трех источников (данные в формате xml и ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть старый интернет-каталог http://ra-akcent.ru/nash-katalog , агрегатор каталогов gifts.ru + happygifts.ru + oasiscatalog.ru Нужно сделать новую версию. Исходные данные - доступ к выгрузкам поставщиков (2 - xml, 1 - json), файлы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Готовим к запуску обновленный проект (старая версия проекта – ra-akcent.ru , не продвигалась). Требуется составить SEO структуру проекта. Требования к кандидатам в исполнители: 1. Знание принципов составления SEO – ядра, опыт 2. Наличие ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Суть работы: написать простой модуль, присваивающий параметру объекта новое значение ("итоговый цвет") в случае, если изначально параметр обладает одним из нескольких начальных значений ("начальный цвет") Есть интернет-магазин (http://ra-akcent.ru), ассортимент которого формируется путём ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад