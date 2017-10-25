Konstanta86

Архитектор-дизайнер
По дизайну интерьера:
Делаю 3D визуализацию, планы помещений, планы расстановки мебели, схемы разводки электричества, развертки, обмеры, составление спецификаций.
Различные украшения интерьера, проектирование мелкой мебели (полки, навесные рабочие места для малогабаритной квартиры), декоративные элементы. (украшения и декор могу выполнить самостоятельно).
Так же выполняю декорирование различных мероприятий.
Наброски от руки, отмывка тушью и чаем.
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