Премиум веб дизайн | UX/UI | Лендинг | Редизайн

Более 7 лет опыта, создал более 350+ проектов, связанных с дизайном веб-сайтов, лендингов, мобильных приложений, сервисов, баннеров и медиа-ресурсов ...

Имею опыт в:

Создание веб-дизайна премиум-класса

Landing Page для настольных и мобильных устройств

UI / UX (веб, мобильные, информационные панели, CRM, социальные сети)

User Scenarios, Wireframing, Prototyping

Юзабилити и Аудит

Работаю в :