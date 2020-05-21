Премиум веб дизайн | UX/UI | Лендинг | Редизайн
Более 7 лет опыта, создал более 350+ проектов, связанных с дизайном веб-сайтов, лендингов, мобильных приложений, сервисов, баннеров и медиа-ресурсов ...
Имею опыт в:
- Создание веб-дизайна премиум-класса
- Landing Page для настольных и мобильных устройств
- UI / UX (веб, мобильные, информационные панели, CRM, социальные сети)
- User Scenarios, Wireframing, Prototyping
- Юзабилити и Аудит
- Figma
- Adobe Xd Experience Design
- Illustrator
- Photoshop
- Invisionapp
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $150от 4 дней
#467
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#2823