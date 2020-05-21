KonstantinDesign

Константин KonstantinDesign

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Премиум веб дизайн | UX/UI | Лендинг | Редизайн

Более 7 лет опыта, создал более 350+ проектов, связанных с дизайном веб-сайтов, лендингов, мобильных приложений, сервисов, баннеров и медиа-ресурсов ...

Имею опыт в:

  • Создание веб-дизайна премиум-класса
  • Landing Page для настольных и мобильных устройств
  • UI / UX (веб, мобильные, информационные панели, CRM, социальные сети)
  • User Scenarios, Wireframing, Prototyping
  • Юзабилити и Аудит
Работаю в :

  • Figma
  • Adobe Xd Experience Design
  • Illustrator
  • Photoshop
  • Invisionapp
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $150от 4 дней
#467
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#2823