KonstantinNazha

Читать и быть прочитанным

Цель

получения должности копирайтера

Образование

Высшее

с 08.2003 по 06.2008

Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств, дизайнер среды (специалист), Киев.

Достижения: научился создавать правильные цветовые, стилевые,

эргономические интерьерные решения

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Office, ArCon, ArchiCAD, Artlantis studio, Photoshop, PRO100, HTML

Владение языками

английский — начинающий

Дополнительная информация

Личные качества:

коммуникабельность, работа в команде, умение самостоятельно принимать

решения, инициативность, пунктуальность

Основные увлечения:

дизайн, архитектура, фотография, гастрономия, спорт, автомобили

Имею опыт работы в строительстве и ресторанном бизнесе, а также PR и продажах