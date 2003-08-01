KonstantinNazha

Цель
получения должности копирайтера
Образование
Высшее
с 08.2003 по 06.2008
Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств, дизайнер среды (специалист), Киев.
Достижения: научился создавать правильные цветовые, стилевые,
эргономические интерьерные решения
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Office, ArCon, ArchiCAD, Artlantis studio, Photoshop, PRO100, HTML
Владение языками
английский — начинающий
Дополнительная информация
Личные качества:
коммуникабельность, работа в команде, умение самостоятельно принимать
решения, инициативность, пунктуальность
Основные увлечения:
дизайн, архитектура, фотография, гастрономия, спорт, автомобили
Имею опыт работы в строительстве и ресторанном бизнесе, а также PR и продажах