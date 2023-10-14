Специалист по SMM-маркетингу с более чем 20-летним опытом работы в сфере рекламы
Моя экспертиза заключается в оптимизации и автоматизации систем маркировки рекламы, которые помогут увеличить ваше онлайн-присутствие и охват аудитории, а также обеспечить защиту ваших объявлений в соответствии с российским законодательством о рекламе.
Создаю стратегию и контент для социальных сетей, используя передовые разработки нейронных сетей и автоматическую маркировку рекламы.
Мое сотрудничество поможет экономить сотни тысяч рублей в вашей онлайн-стратегии и достичь новых высот в бизнесе.
В течении первого месяца - вы экономите на одной только маркировке десятки и сотни часов работы.
Я против войны в Украине!
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