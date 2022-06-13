Konstantin_772

Константин Konstantin_772Konstantin_772
51 годРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Аккаунт менеджер Вайлдберриз
Я начинающий, но очень целеустремленный специалист, умею работать в режиме многозадачности и доводить работу до превосходного результата.
Предлагаю следующие варианты сотрудничества:
Создание (регистрация) личного кабинета ( 3000 руб )
Создание карточек товара (300 руб/шт)
Формирование этикеток товара (штрихкоды) (100 руб/шт) 8 953 770 05 83 телеграмм @Konstantin772
Я против войны в Украине!