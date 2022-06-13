Konstantin_772

Аккаунт менеджер Вайлдберриз

Я начинающий, но очень целеустремленный специалист, умею работать в режиме многозадачности и доводить работу до превосходного результата.

Предлагаю следующие варианты сотрудничества:

Создание (регистрация) личного кабинета ( 3000 руб )

Создание карточек товара (300 руб/шт)

Формирование этикеток товара (штрихкоды) (100 руб/шт) ﻿ 8 953 770 05 83 телеграмм @Konstantin772