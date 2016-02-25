Konstantin_DS

Сайты под ключ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ Кто мы?! Профессиональная команда веб-разработчиков, дизайнеров, верстальщиков с огромнейшим опытом за плечами! С наших клавиатур в свет вышло бесчисленное множество различных проектов, начиная от простейших одностраничников, заканчивая огромными интернет-магазинами! Более чем 10-летний опыт позволил нам сформировать сильную и сплоченную команду из 30 профессионалов своего дела. Постоянно расширяемся, проводим многоступенчатое тестирование новых членов команды. Все это позволяет Вам быть уверенными в качественном результате. Почему именно мы?! Более 10 лет на рынке. Низкие цены и четкое соблюдение сроков. Грамотный менеджмент. Доступны 24/7. Решаем срочные и нестандартные ситуации. Проведем разработку от создания дизайна вплоть до сдачи проекта клиенту. Предлагаем сотрудничество по следующим направлениям! Веб-разработка – работа со всеми CMS, включая самописные. А также сложные не стандартные задачи. SEO - поисковая оптимизация. Контекстная реклама. Дизайн. Верстка. Разработка под Android, IOS. Системное администрирование любых ОС. Составление ТЗ. Сотрудничество с нами даст Вам ряд преимуществ! Экономия рабочего времени. Экономия средств на содержание собственных специалистов. Сокращение сроков оказания услуг. Повышение качества услуг. Достижение конкурентных преимуществ. При росте объема не нужно привлекать фрилансеров, и контролировать их днем и ночью, переживая не пропадет ли он в день дедлайна. Наши специалисты всегда на связи и готовы ответить на любой вопрос, либо приступить незамедлительно к задаче. Под каждую конкретную задачу есть специалист, который уже так или иначе сталкивался с решением подобного, что в свою очередь повышает качество и сокращает срок реализации. Грамотный, лояльный менеджмент, постоянная доступность во всех видах связи. Находим решение любой, даже самой нестандартной задачи. Условия работы. Реализуем проект полностью, либо любой этап работы, при этом, главное условие - наличие технического задания. Предпочитаем работать по предоплате в 30%, готовы выслушать и обсудить Ваши условия. В конце хочется добавить, что сотрудничая с нами, у Вас будет отличный козырь в рукаве, в виде команды профессионалов, которые всегда под рукой. Убедиться в этом Вы сможете только одним единственно-правильным способом! Доверьте нам один из проектов или часть его, и наглядно ощутите на себе всю мощь нашего потенциала =) С Уважением, Константин Владимирович Наши контакты: Телефоны: +7(999)699-49-57 +7(863)256-02-58 +7(919)885-66-52 Skype: webpro _isp email: [email protected] email: [email protected] сайт: http://web-scroll.ru/