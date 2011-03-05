Работа с графическими пакетами: Illustrator, Photoshop, InDesign (на Mac и PC).
Рисунок от руки и с помощью графического планшета.
Знание основ печатных процессов.
Навыки работы с цветокоррекцией, фотомонтажом, ретушью.
Владение техникой съемки аналоговой и цифровой фототехникой.
Знаком с web технологиями, gif и flash анимацией, системами управления контентом сайтов, моделированием в Maya.
Языки: английский свободный.
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