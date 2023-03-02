Konstantin_QA

QA инженер Опыт тестирования 12м. Опыт работы ассесор яндекс.

Тестирование: (Функциональное/нефункциональное, исследовательское, регрессионное, повторное, тестирование UI UX, дымовое тестирование, тестирование спецификации,); Написание баг-репортов, тест-кейсов, чек-листов, сценариев тестирования;

Кроссплатформенное и кроссбраузерное тестирование

Техники тест-дизайна( эквивалентное разделение, анализ граничных значений, переход состояний, попарное тестирование, таблица принятие решений, предугадывание ошибок)

Знание видов тестирования: белый ящик, серый ящик и чёрный ящик;

Опыт работы в Github, Jira

Понимание методологий Agile, Scrum

Использовать инструмент Chrome DevTools

Основы HTML, CSS

Операторы SQL

Тестирования REST API (Postman, JSON)

Искать XXS-уязвимости и IDOR

Основы тестирования мобильных приложений Android, IOS AndroidHTMLCSSiOSПриложение для iOSREST

Я против войны в Украине !