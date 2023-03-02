Konstantin_QA

Константин Konstantin_QAKonstantin_QA
Опыт тестирования 12м. Опыт работы ассесор яндекс.
Тестирование: (Функциональное/нефункциональное, исследовательское, регрессионное, повторное, тестирование UI UX, дымовое тестирование, тестирование спецификации,);
Написание баг-репортов, тест-кейсов, чек-листов, сценариев тестирования;
Кроссплатформенное и кроссбраузерное тестирование
Техники тест-дизайна( эквивалентное разделение, анализ граничных значений, переход состояний, попарное тестирование, таблица принятие решений, предугадывание ошибок)
Знание видов тестирования: белый ящик, серый ящик и чёрный ящик;
Опыт работы в Github, Jira
Понимание методологий Agile, Scrum
Использовать инструмент Chrome DevTools
Основы HTML, CSS
Операторы SQL
Тестирования REST API (Postman, JSON)
Искать XXS-уязвимости и IDOR
Основы тестирования мобильных приложений Android, IOS