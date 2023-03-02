Konstantin_QA

Константин Konstantin_QA

 
25 летРоссия/Краснодар
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
QA инженер

Опыт тестирования 12м. Опыт работы ассесор яндекс.
Тестирование: (Функциональное/нефункциональное, исследовательское, регрессионное, повторное, тестирование UI UX,  дымовое тестирование, тестирование спецификации,);

  • Написание баг-репортов, тест-кейсов, чек-листов, сценариев тестирования;

  • Кроссплатформенное и кроссбраузерное тестирование

  • Техники тест-дизайна( эквивалентное разделение, анализ граничных значений, переход состояний, попарное тестирование, таблица принятие решений,  предугадывание ошибок)

  • Знание видов тестирования: белый ящик, серый ящик и чёрный ящик;

  • Опыт работы в Github, Jira

  • Понимание методологий Agile, Scrum

  • Использовать инструмент Chrome DevTools

  • Основы HTML, CSS

  • Операторы SQL

  • Тестирования REST API (Postman, JSON)

  • Искать XXS-уязвимости и IDOR 

  • Основы тестирования мобильных приложений Android, IOS

AndroidHTMLCSSiOSПриложение для iOSREST