Konstantin_vol

Разработка фирменного ( дизайна, логотипа, брошюр, визиток, акционных постов в социальные сети)

Здраствуй добрый заказчик))

Меня зовут Константин или просто Костя. могу предоставить тебе качественное исполнение твоих заказов в краткие сроки и по вкусной цене. Работал в сфере общепита и на основе полученных шишек предоставлю тебе качественный материал.

Обучался в художественной школе и знаю все основы композиции и стилей.

Всегда держу связь со своими заказчиками.

Даю гарантию на свои работы( 1 неделя с 5 поправками)