Ишу простые и средней сложности сайты. Рисую в photoshop'e оформление, менюшки, кнопки, элементы дизайна сайта, текстуры фона и пр. графику для сайта. Могу создавать отдельные элементы на Flash.

Пишу гостевые книги, книги отзывов, разделы накопления, разработки, отображения динамической информации. Например, экран состояния объектов, поступающие и выполняющиеся заявки. Обладаю знаниями и опытом работы в CGI, Perl.

Хорошо знаю язык HTML, CSS. Умею правильно и удобочитаемо распределять информацию на страницах сайта.

Могу разработать сайт с нуля. Если нет конкретной идеи как построить сайт, то могу предложить свои варианты, путём переговоров придумать наиболее интересную идею устройства и оформления сайта и наполнения его информацией. А так же воплотить её в жизнь.

Могу делать как простые «визитные карточки» фирмы в инете, так и сложноорганизованные сайты.

Создавал 3 крупных сайта, и несколько по мелочам. Могу предоставить эти проекты для рассмотрения.

Постоянно совершенствую свои знания, так что могу предлагать постоянно различные новшества для уже готового или ещё разрабатываемого проекта.

Работаю быстро, за небольшую плату. Рассмотрю предложения о постоянном трудоустройстве.