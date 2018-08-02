Kontextorsk

Яндекс. Директ и Google AdWords
Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс. Директе и Google AdWords.
Мы создаём и продвигаем рекламу уже более 5 лет и знаем толк в подборе аудитории, написании продающих текстов и поиске клиентов.
Что вы получите если мы настроим рекламу:
1) Ваш сайт будет на первых позициях в Яндексе и Google
2) Клиенты пойдут с первых дней работы рекламы
3) Стоимость перехода на Ваш сайт от 7 рублей
4) Охват любой аудитории из любого местоположения.
5) Рост продаж и узнаваемости Вашей фирмы
Что мы делаем:
- Сделаем бесплатный аудит сайта и конкурентной ситуации в Вашем бизнесе.
- Подберём целевые ключевые слова, по которым покупатели ищут именно Ваши услуги.
- Создадим продающие рекламные объявления со всеми возможными расширениями.
- Рассчитаем оптимальные ставки.
- Подключаем счётчики аналитики
- Регулярно следим за статистикой и вносим изменения,чтобы Вы получали максимум заказов с минимальным расходом на рекламу.
Если Вы хотите, чтобы Ваша клиентская база росла, и о Вашей компании узнали все,
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