Kontextorsk

Яндекс. Директ и Google AdWords

Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс. Директе и Google AdWords.

Мы создаём и продвигаем рекламу уже более 5 лет и знаем толк в подборе аудитории, написании продающих текстов и поиске клиентов.

Что вы получите если мы настроим рекламу:

1) Ваш сайт будет на первых позициях в Яндексе и Google

2) Клиенты пойдут с первых дней работы рекламы

3) Стоимость перехода на Ваш сайт от 7 рублей

4) Охват любой аудитории из любого местоположения.

5) Рост продаж и узнаваемости Вашей фирмы

Что мы делаем:

Сделаем бесплатный аудит сайта и конкурентной ситуации в Вашем бизнесе.

Подберём целевые ключевые слова, по которым покупатели ищут именно Ваши услуги.

Создадим продающие рекламные объявления со всеми возможными расширениями.

Рассчитаем оптимальные ставки.

Подключаем счётчики аналитики

Регулярно следим за статистикой и вносим изменения,чтобы Вы получали максимум заказов с минимальным расходом на рекламу.

Если Вы хотите, чтобы Ваша клиентская база росла, и о Вашей компании узнали все,

Обращайтесь, мы поможем!