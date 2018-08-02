Kontextorsk

Александр Kontextorsk

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Яндекс. Директ и Google AdWords

Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс. Директе и Google AdWords. 

Мы создаём и продвигаем рекламу уже более 5 лет и знаем толк в подборе аудитории, написании продающих текстов и поиске клиентов.

                    

Что вы получите если мы настроим рекламу: 

1) Ваш сайт будет на первых позициях в Яндексе и Google 

2) Клиенты пойдут с первых дней работы рекламы 

3) Стоимость перехода на Ваш сайт от 7 рублей 

4) Охват любой аудитории из любого местоположения.

5) Рост продаж и узнаваемости Вашей фирмы 

                           

Что мы делаем: 

  • Сделаем бесплатный аудит сайта и конкурентной ситуации в Вашем бизнесе.
  • Подберём целевые ключевые слова, по которым покупатели ищут именно Ваши услуги.
  • Создадим продающие рекламные объявления со всеми возможными расширениями.
  • Рассчитаем оптимальные ставки.
  • Подключаем счётчики аналитики
  • Регулярно следим за статистикой и вносим изменения,чтобы Вы получали максимум заказов с минимальным расходом на рекламу.

Если Вы хотите, чтобы Ваша клиентская база росла, и о Вашей компании узнали все,

Обращайтесь, мы поможем!