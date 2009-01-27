Konto4ka

Денис Карпенко Konto4ka

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Проектирование строительных конструкций.

Разработка проектной документации по следующим разделам:

-конструкции железобетонные;

-консрукции металлические;

-конструкции деревянные;

-устройство гидроизоляции;

-вентиляция, отопление, воздухоудоление;

-водопровод и канализация;

-устройство фундаментов;

-реконструкция и переустройство;

-подземные инженерные сооружения;

-архитектурные решения;

-техно-конструктивные решения

и многое другое.

Информация для связи:

E-mail: [email protected]

ICQ 498-958-189

тел. 8(916)082-29-75