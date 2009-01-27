Проектирование строительных конструкций.
Разработка проектной документации по следующим разделам:
-конструкции железобетонные;
-консрукции металлические;
-конструкции деревянные;
-устройство гидроизоляции;
-вентиляция, отопление, воздухоудоление;
-водопровод и канализация;
-устройство фундаментов;
-реконструкция и переустройство;
-подземные инженерные сооружения;
-архитектурные решения;
-техно-конструктивные решения
и многое другое.
Информация для связи:
E-mail: [email protected]
ICQ 498-958-189
тел. 8(916)082-29-75
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