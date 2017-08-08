опытный и креативный графический дизайнер

Здравствуйте! меня зовут Камила! Я графический дизайнер и я активно ищу работу! Свободно владею программами Adobe Photoshop и Coral Draw. Имеется портфолио. Рада буду помочь Вам в создании дизайна для любой рекламной продукции: визитки, каталоги, буклеты, флаеры, открытки, бирки. Создание логотипов.

А также качественная обработка фотографий: ретушь, цветокоррекция, фотомонтаж.

Обращайтесь по номеру: +998903278770 (telegramm)

E-mail: Koomosya@mail ru