KopasASsistent

Услуги по составлению договоров.

Быстро и с гарантией составлю бланки договора купли-продажи/дарения объектов недвижимости. После составления, договор будет

отправлен Вам на проверку. Если при регистрации возникнут сложности, договор

можно вернуть на переделку бесплатно.

Что потребуется от заказчика:

-Фото, скан или текст документа на собственность передаваемого имущества;

-Фото, скан или текст документа, удостоверяющего личность всех участников сделки;

-Информация о стоимости передаваемого имущества (в случае составления договора купли-продажи).