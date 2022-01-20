KopasASsistent

Услуги по составлению договоров.
Быстро и с гарантией составлю бланки договора купли-продажи/дарения объектов недвижимости. После составления, договор будет
отправлен Вам на проверку. Если при регистрации возникнут сложности, договор
можно вернуть на переделку бесплатно.
Что потребуется от заказчика:
-Фото, скан или текст документа на собственность передаваемого имущества;
-Фото, скан или текст документа, удостоверяющего личность всех участников сделки;
-Информация о стоимости передаваемого имущества (в случае составления договора купли-продажи).
Действие аккаунта приостановлено!