Добрый день! Я очень рада, что вы рассматриваете мою кандидатуру. Я закончила среднюю школу и учусь в университете. В связи с этим я имею достаточно времени для работы фрилансера. Я предпочитаю вакансию копирайтера или переводчика (Я свободно владею английским языком). Так же я занимаюсь написанием статей, различных сочинений и рефератов.

В чем же выгода моей кандидатуры?

1. Я стараюсь брать минимальное количество денег за свою работу.

2. Я имею опыт работы.

3. У меня множество креативных идей.