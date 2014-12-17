Kopp11

Анна Kopp11

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Добрый день! Я очень рада, что вы рассматриваете мою кандидатуру. Я закончила среднюю школу и учусь в университете. В связи с этим я имею достаточно времени для работы фрилансера. Я предпочитаю вакансию копирайтера или переводчика (Я свободно владею английским языком). Так же я занимаюсь написанием статей, различных  сочинений и рефератов. 

 В чем же выгода моей кандидатуры?

1. Я стараюсь брать минимальное количество денег за свою работу. 

2. Я имею опыт работы.

3. У меня множество креативных идей.

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