Kopylova_Nastya

Переводчик (английский язык)

Законченное высшее образование по специальности "лингвист-переводчик" (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, выпуск 2005г). Опыт работы с издательством NT-Press (Москва), перевод книг на темы web-дизайна, программирования и т.д. Имеется опыт перевода коммерческой документации, текстов медицинской тематики. Скорость перевода - до 10 стандартных страниц (1800 знаков) в день. Уверенный пользователь ПК, имеется постоянный доступ в Интернет. Гарантирую грамотное и своевременное выполнение заданий.