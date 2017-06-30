2 Баннера для сайта [url=http://franch.biz/]franch.biz[/url]. + исходники .PSD 1130x486 и 200х300 (ширина х высота) Банеры нужно сделать по брендбуку
Баннеры4 заявки
Закрыт
6 лет назад
2 Баннера для сайта [url=http://franch.biz/]franch.biz[/url]. + исходники .PSD 1130x486 и 200х300 (ширина х высота) Банеры нужно сделать по брендбуку
Нужно отрерайтить 4 статьи по 500-550 слов. Тема здоровье, эмоции Пожалуйста укажите сколько времени нужно для выполнения задачи
Нужен 2-ух минутный анимированый проморолик по типу https://www.youtube.com/watch?v=ruOkfkElIRA Ролик на русском языке Я предоставлю сценарий и текст начитки. От вас нужен креатив Просьба откликнуться тем у кого есть похожее видео в портфолио