Kor068

Иванов Александр Kor068

 
38 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт

    Нужно отрерайтить 4 статьи по 500-550 слов. Тема здоровье, эмоции Пожалуйста укажите сколько времени нужно для выполнения задачи

    Рерайтинг28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2-ух минутное анимированое видео

    Нужен 2-ух минутный анимированый проморолик по типу https://www.youtube.com/watch?v=ruOkfkElIRA Ролик на русском языке Я предоставлю сценарий и текст начитки. От вас нужен креатив Просьба откликнуться тем у кого есть похожее видео в портфолио

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад