Нужен 2-ух минутный анимированый проморолик по типу https://www.youtube.com/watch?v=ruOkfkElIRA Ролик на русском языке Я предоставлю сценарий и текст начитки. От вас нужен креатив Просьба откликнуться тем у кого есть похожее видео в портфолио