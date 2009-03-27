Korben

Сергей Korben

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Наполнение форума

    Необходимо наполнить форум темами и постами. Перед началом наполнения, сообщаете мне свой логин и начинаете работать. 300 постов – 10$. Тематика – общая. Требования: грамотность, соблюдение пунктуации, содержательность и адекватность. ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение форума

    $100

    Необходимо наполнить форум темами и постами. Перед началом наполнения, сообщаете мне свой логин и начинаете работать. Адрес форума - личным сообщением. 50 постов - 1$. Требования: грамотность, соблюдение пунктуации. ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн портала и конференции+логотип

    $500

    Необходимо разработать дизайн сквозного логотипа для развлекательного портала, в который будет входить конференция на основе IPB. В ТЗ входит: дизайн сквозного лого, дизайн портала и всех его разделов, скин и стиль для конференции. ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Увеличение контента видеосервиса

    Необходимо увеличить количество роликов на видеосервисе. Ролики должны загружаться в соответствии с категориями. За каждый прошедший модерацию ролик – 5 центов. До начала работы вы сообщаете мне свой логин. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка развлекательного портала

    $5000

    Необходимо разработать развлекательный портал (аналоги – voffka.com, fishki.net) вместе с конференцией, которые должны быть в едином стиле. Также, необходимо разработать дизайн. Конференция – на основе IPB, лицензию я куплю сам. Конференция и портал – ...

    Java
    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад