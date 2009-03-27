Необходимо наполнить форум темами и постами. Перед началом наполнения, сообщаете мне свой логин и начинаете работать. 300 постов – 10$. Тематика – общая. Требования: грамотность, соблюдение пунктуации, содержательность и адекватность. ...
- Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо наполнить форум темами и постами. Перед началом наполнения, сообщаете мне свой логин и начинаете работать. Адрес форума - личным сообщением. 50 постов - 1$. Требования: грамотность, соблюдение пунктуации. ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо разработать дизайн сквозного логотипа для развлекательного портала, в который будет входить конференция на основе IPB. В ТЗ входит: дизайн сквозного лого, дизайн портала и всех его разделов, скин и стиль для конференции. ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо увеличить количество роликов на видеосервисе. Ролики должны загружаться в соответствии с категориями. За каждый прошедший модерацию ролик – 5 центов. До начала работы вы сообщаете мне свой логин. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5000
Необходимо разработать развлекательный портал (аналоги – voffka.com, fishki.net) вместе с конференцией, которые должны быть в едином стиле. Также, необходимо разработать дизайн. Конференция – на основе IPB, лицензию я куплю сам. Конференция и портал – ...Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт16 лет назад