Korchevsky_A

Антон Корчевский Korchevsky_AKorchevsky_A
37 летРоссия/Хабаровск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание оригинальных текстов, рерайт, копирайт
Имеется опыт написания публицистических, научных, научно-популярных статей, рекламных текстов.
Отличаюсь широким кругозором, благодаря чему могу писать материалы на разные темы. Получил высшее образование по специальностям "государственное и муниципальное управление"; "финансы и кредит"; "психология и педагогика высшей школы". Закончил аспирантуру по специальности "отечественная история", преподавательский стаж более пяти лет. Разрабатывал курсы лекций по преподаваемым предметам.
С 2013 года на регулярной основе сотрудничаю с издательским домом "С-Медиа" (Санкт-Петербург), с 2016 пишу публицистические статьи в региональном интернет-СМИ
Действие аккаунта приостановлено!