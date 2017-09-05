Korchevsky_A

Создание оригинальных текстов, рерайт, копирайт

Имеется опыт написания публицистических, научных, научно-популярных статей, рекламных текстов.

Отличаюсь широким кругозором, благодаря чему могу писать материалы на разные темы. Получил высшее образование по специальностям "государственное и муниципальное управление"; "финансы и кредит"; "психология и педагогика высшей школы". Закончил аспирантуру по специальности "отечественная история", преподавательский стаж более пяти лет. Разрабатывал курсы лекций по преподаваемым предметам.

С 2013 года на регулярной основе сотрудничаю с издательским домом "С-Медиа" (Санкт-Петербург), с 2016 пишу публицистические статьи в региональном интернет-СМИ