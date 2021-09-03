Korchmar44

DeskTop разработка на языке C#
В разработке ПО использую технологии: ASP.NET Core WEB API, WPF, WinForms, NetCore. Система
контроля версии: Git
Занимаюсь поддержка существующего кода
Участвую в разработке архитектуры проектов
Работаю с базами данных T-SQL / ADO.NET + небольшой опыт работы с EntityFramework;
Имею опыт не коммерческого, для внутреннего пользования, создания приложения:
Программа складского учета - Visual Basic .NET
Программа учета - Visual Basic .NET
на языках C# .NET
Основной рабочей средой разработки является Visual Studio 2019
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