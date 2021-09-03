Korchmar44

Денис Голубев Korchmar44

 
51 годРоссия/Люберцы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
DeskTop разработка на языке C#

В разработке ПО использую технологии: ASP.NET Core WEB API, WPF, WinForms, NetCore. Система

контроля версии: Git

Занимаюсь поддержка существующего кода

Участвую в разработке архитектуры проектов

Работаю с базами данных T-SQL / ADO.NET + небольшой опыт работы с EntityFramework;

Имею опыт не коммерческого, для внутреннего пользования, создания приложения:

Программа складского учета - Visual Basic .NET

Программа учета - Visual Basic .NET

на языках C# .NET

Основной рабочей средой разработки является Visual Studio 2019