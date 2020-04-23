Специалист по продвижению в Instagram/SMM

Привет! Меня зовут Корган. Я студент второго курса. Направление информационные системы и технологии.

Предлагаю вам свои услуги по развитию в Инстаграм.

Я креативный и общительный парень с богатой фантазией, поэтому развитие вашего профиля не будет стоять на одном месте. Ответственный, всегда все делаю в срок, а то и раньше! Поддерживать со мной связь сможете 24 часа в сутки.

Прошёл специализированные курсы по развитию Instagram, видеомонтажу, обработки фотографий. Программы, которыми я владею: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, InShot, VideoLeap, Prequel, Lightroom, PicsArt, Adobe Photoshop, VSCO, SnapSeed, Spark AR Studio и это не конец. Стараюсь развиваться, искать что-то новое для себя.

Что вы получите от меня:

- Красивое и уникально оформление вашего профиля

- Обработку фотографий

- Монтаж видеороликов

- Качественные истории с моей обработкой, которые посмотрят в 2, а то и в 3 раза больше зрителей, чем у вас было до этого

- Активность вашего профиля взлетит в прямом смысле

- Продвижение вашего контента

- Поднятие продаж, если вы таким занимаетесь

- Написание постов

- Помощь с идеями и их реализация

- Сделаю для вас маску в инстаграм

Если вас заинтересовало мое предложение - пишите, всегда рад пообщаться, ответить на вопросы, которые вас интересуют.

Со мной можно связаться через WhatUp +7 966 151 50 05

[email protected]