Привет! Меня зовут Корган. Я студент второго курса. Направление информационные системы и технологии.
Предлагаю вам свои услуги по развитию в Инстаграм.
Я креативный и общительный парень с богатой фантазией, поэтому развитие вашего профиля не будет стоять на одном месте. Ответственный, всегда все делаю в срок, а то и раньше! Поддерживать со мной связь сможете 24 часа в сутки.
Прошёл специализированные курсы по развитию Instagram, видеомонтажу, обработки фотографий. Программы, которыми я владею: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, InShot, VideoLeap, Prequel, Lightroom, PicsArt, Adobe Photoshop, VSCO, SnapSeed, Spark AR Studio и это не конец. Стараюсь развиваться, искать что-то новое для себя.
Что вы получите от меня:
- Красивое и уникально оформление вашего профиля
- Обработку фотографий
- Монтаж видеороликов
- Качественные истории с моей обработкой, которые посмотрят в 2, а то и в 3 раза больше зрителей, чем у вас было до этого
- Активность вашего профиля взлетит в прямом смысле
- Продвижение вашего контента
- Поднятие продаж, если вы таким занимаетесь
- Написание постов
- Помощь с идеями и их реализация
- Сделаю для вас маску в инстаграм
Если вас заинтересовало мое предложение - пишите, всегда рад пообщаться, ответить на вопросы, которые вас интересуют.
Со мной можно связаться через WhatUp +7 966 151 50 05