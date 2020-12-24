Веб-разработчик, Веб-дизайнер

Чем занимаюсь:

- Вёрстка сайтов-визиток (landing)

- Вёрстка многостраничных сайтов

- Вёрстка интернет-магазинов

- Установка сайта на хостинг (в т.ч. готового)

- Покупка и привязка домена к хостингу

- Доработка вашего текущего сайта

- Адаптация вашего текущего сайта

- Разработка дизайна по вашему ТЗ

- Разработка дизайна мобильной версии

- Доработка вашего текущего дизайна

Что умею:

1. HTML

2. CSS

3. Sass/SCSS

4. Flex

5. CSSgrid

6. Bootstrap

7. CSS Animation

8. BEM

9. Отзывчивая, Адаптивная, Комбинированная, Фиксированная верстка

10. Icon Fonts

11. SVG

12. JavaScript Junior

13. AJAX mail

14. Gulp

15. Оптимизация по Google PageSpeed

16. Подключение метрики Google/Яндекс

17. Photoshop/Avocode/Figma

Обо мне:

Увлекаюсь разработкой и дизайном сайтов больше 5 лет.

Плотно занимаюсь уже год, стараюсь изучать что-то новое каждый день и совершенствовать навыки.

Работаю качественно, реализую чистый код с комментариями для будущих доработок, оптимизирую работу сайта.

Процесс работы:

Ознакомление с заказом, связь (Telegram, Skype), предоставление от заказчика макета (при заказе без дизайна) и подробного ТЗ, обсуждение по пунктам, оценка стоимости, начало работы, предоставление промежуточных результатов, сдача проекта, правки (в пределах ТЗ).

Способ оплаты и сроки индивидуальны для каждого заказчика и формируются в процессе общения.