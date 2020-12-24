Чем занимаюсь:
- Вёрстка сайтов-визиток (landing)
- Вёрстка многостраничных сайтов
- Вёрстка интернет-магазинов
- Установка сайта на хостинг (в т.ч. готового)
- Покупка и привязка домена к хостингу
- Доработка вашего текущего сайта
- Адаптация вашего текущего сайта
- Разработка дизайна по вашему ТЗ
- Разработка дизайна мобильной версии
- Доработка вашего текущего дизайна
Что умею:
1. HTML
2. CSS
3. Sass/SCSS
4. Flex
5. CSSgrid
6. Bootstrap
7. CSS Animation
8. BEM
9. Отзывчивая, Адаптивная, Комбинированная, Фиксированная верстка
10. Icon Fonts
11. SVG
12. JavaScript Junior
13. AJAX mail
14. Gulp
15. Оптимизация по Google PageSpeed
16. Подключение метрики Google/Яндекс
17. Photoshop/Avocode/Figma
Обо мне:
Увлекаюсь разработкой и дизайном сайтов больше 5 лет.
Плотно занимаюсь уже год, стараюсь изучать что-то новое каждый день и совершенствовать навыки.
Работаю качественно, реализую чистый код с комментариями для будущих доработок, оптимизирую работу сайта.
Процесс работы:
Ознакомление с заказом, связь (Telegram, Skype), предоставление от заказчика макета (при заказе без дизайна) и подробного ТЗ, обсуждение по пунктам, оценка стоимости, начало работы, предоставление промежуточных результатов, сдача проекта, правки (в пределах ТЗ).
Способ оплаты и сроки индивидуальны для каждого заказчика и формируются в процессе общения.