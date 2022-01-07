Менеджер по рекламе

Меня зовут Корина, я менеджер по продвижению в Инстаграмм.Я умею:- создавать продающие шапки профиля,-писать подводки, рекламные подачи, создавать макеты-составлять грамотное ТЗ на рекламу-проводить конкурентный анализ-вести базу блогеров-проверять блогеров по чёрным спискам и на накрутку-анализировать результаты заказанной рекламы-прогнозировать итоговый приход подписчиков с блогера-Решать конфликтные ситуации с блогерами-знаю как вернуть % с рекламы