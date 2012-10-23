Профессиональная Web-разработка.Быстрая и качественная поддержка.Дизайн.

Веб разработка:

- Интернет-магазины (создаю интернет-магазин, который будет удобен, как для Вас, так и для Ваших клиентов);

- Представительство компании в интернете (сайт-визитка предназначен для представления фирмы пользователям сети);

- Новостные ленты и блоги (новости и публикации, организованные в единую систему с удобным интерфейсом и уникальным дизайном);

- А также другие проекты различной сложности(интуитивно понятный интерфейс, современный дизайн и легкость в обслуживании).

Аналитика:

- SEO (оптимизация для поисковых систем);

- Карта кликов (какие разделы вашего сайта наиболее популярны, а также сможете узнать какова статистика использования сайта);

- Высоконагруженные проекты (для стабильной работы проекта потребуется оптимизация скриптов, баз данных);

- Контекстная реклама (увеличение продаж, вывод на рынок нового товара или услуги, увеличение популярности Вашей компании).

Контент менеджмент :

- Наполнение сайта уникальным контентом;

- Поиск тем и написание новых материалов, релевантных тематике сайта и способствующих продвижению сайта по ключевым запросам;

- Рерайт новостей и статей на выбранную тематику;

- Размещение текстовых, графических и фото-материалов на сайте;

- Форматирование и перелинковка материалов;

- Регулярное обновление и наблюдение за содержимым сайта (по необходимости: координация почты, модерирование форума и т.д.).

Буду рад ответить на ваши вопросы.

В личку или skype: kormnik