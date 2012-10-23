Веб разработка:
- Интернет-магазины (создаю интернет-магазин, который будет удобен, как для Вас, так и для Ваших клиентов);
- Представительство компании в интернете (сайт-визитка предназначен для представления фирмы пользователям сети);
- Новостные ленты и блоги (новости и публикации, организованные в единую систему с удобным интерфейсом и уникальным дизайном);
- А также другие проекты различной сложности(интуитивно понятный интерфейс, современный дизайн и легкость в обслуживании).
Аналитика:
- SEO (оптимизация для поисковых систем);
- Карта кликов (какие разделы вашего сайта наиболее популярны, а также сможете узнать какова статистика использования сайта);
- Высоконагруженные проекты (для стабильной работы проекта потребуется оптимизация скриптов, баз данных);
- Контекстная реклама (увеличение продаж, вывод на рынок нового товара или услуги, увеличение популярности Вашей компании).
Контент менеджмент :
- Наполнение сайта уникальным контентом;
- Поиск тем и написание новых материалов, релевантных тематике сайта и способствующих продвижению сайта по ключевым запросам;
- Рерайт новостей и статей на выбранную тематику;
- Размещение текстовых, графических и фото-материалов на сайте;
- Форматирование и перелинковка материалов;
- Регулярное обновление и наблюдение за содержимым сайта (по необходимости: координация почты, модерирование форума и т.д.).
Буду рад ответить на ваши вопросы.
В личку или skype: kormnik