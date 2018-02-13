Kornatal82

Наталия Kornatal82

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание листовки

    Листовка формата А4. Перекликающаяся с открыткой (во вложении). Эмблема Консультант+ должна быть обязательно. текст поздравления Уважаемые мужчины! От всей души поздравляем Вас с днем Защитника Отечества! Желаем Вам крепкого здоровья, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Liu411
Юля 
41 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Создание листовки
Благодарю вас за заказ! Всё хорошо! Рекомендую заказчика.
Спасибо, Юлия! Все наши коррективы учтены! Спасибо за умение работать с капризным клиентом.
Ответный отзыв