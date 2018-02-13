Kornatal82

$9
Разработка наградного диплома и благодарности с нашими фирменными цветами и символикой. 500 рублей за оба макета. Материалы вышлю в личку.
Фирменный стиль15 заявок
Закрыт
7 лет назад
Разработка наградного диплома и благодарности с нашими фирменными цветами и символикой. 500 рублей за оба макета. Материалы вышлю в личку.
Листовка формата А4. Перекликающаяся с открыткой (во вложении). Эмблема Консультант+ должна быть обязательно. текст поздравления Уважаемые мужчины! От всей души поздравляем Вас с днем Защитника Отечества! Желаем Вам крепкого здоровья, ...