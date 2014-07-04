KorneevaAA

Анастасия KorneevaAA

 
29 летРоссия/Астрахань
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Корнеева

Анастасия

Алексеевна

ЦЕЛЬ:

• Ищу работу в сфере мультимедийных технологий в качестве:

1. Web- дизайнера и Art – директора;

2. Создание фирменных стилей;

3. Журнальная обработка портретных фотографий.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Астраханский государственный политехнический колледж, отделение ИТ и дизайна.

• Курсы повышения квалификации

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Опыт работы в веб-студии (6 месяцев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Своими основными качествами считаю инициативность, коммуникабельность и настойчивость.