Корнеева
Анастасия
Алексеевна
ЦЕЛЬ:
• Ищу работу в сфере мультимедийных технологий в качестве:
1. Web- дизайнера и Art – директора;
2. Создание фирменных стилей;
3. Журнальная обработка портретных фотографий.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Астраханский государственный политехнический колледж, отделение ИТ и дизайна.
• Курсы повышения квалификации
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Опыт работы в веб-студии (6 месяцев)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Своими основными качествами считаю инициативность, коммуникабельность и настойчивость.
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