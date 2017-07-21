Помощь по редактированию аудио- и видео файлам, помощь перфикционистам, транскрибация.

Меня зовут Ольга. В 2002 году закончила школу. В 2007 году закончила Ижевский Государственный Технический университет по специальности "Инженерная защита окружающей среды". С 2007-2017 г.г. работала в МУП "Водоканал" г. Воткинска на должности инженер-эколог. Уволилась по собственному желанию. Сейчас домохозяйка. Я ответственная, аккуратная, люблю организацию и планирование в любом деле. Знание ПК уверенное.