KorobeynikovaOla

Ольга Коробейникова KorobeynikovaOla

 
38 летРоссия/Воткинск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Помощь по редактированию аудио- и видео файлам, помощь перфикционистам, транскрибация.

Меня зовут Ольга. В 2002 году закончила школу. В 2007 году закончила  Ижевский Государственный Технический университет по специальности "Инженерная защита окружающей среды". С 2007-2017 г.г. работала в МУП "Водоканал" г. Воткинска на должности инженер-эколог. Уволилась по собственному желанию. Сейчас домохозяйка. Я ответственная, аккуратная, люблю организацию и планирование в любом деле. Знание ПК уверенное.

Отзывы заказчиков
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Транскрибировать 11 минут видео.
Задача сделана точно в срок и аккуратно. Рекомендую к сотрудничеству
Павел - мой первый заказчик!) Спасибо Вам, Павел, что дали мне возможность ) Очень благодарна)) Поддерживаю всех в положительных отзывах Павла как заказчика. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга