Korobochka

Елена Korobochka

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Никакой халтуры!

Профессиональные навыки

  • Доскональное владение русским и украинским языками, уровень владения английским – высокий
  • Качественное редактирование рус./укр. текстов: устранение ошибок стилистического, лексического, орфографического, пунктуационного характера
  • Вычитка документов (в форматах doc, pdf) – первичная; вычитка верстки – вторичная
  • Перевод текстов общей тематики и повышенной сложности (медицинской, технической) – рус-укр/укр-рус, англ-рус; вычитка после перевода
  • Уровень пользователя ПК – высокий
Личные качества

Работоспособная, ответственная, внимательная, креативный подход к делу.

Опыт работы – более 5 лет.

Редактирование и Корректура
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