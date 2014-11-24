Никакой халтуры!
Профессиональные навыки
- Доскональное владение русским и украинским языками, уровень владения английским – высокий
- Качественное редактирование рус./укр. текстов: устранение ошибок стилистического, лексического, орфографического, пунктуационного характера
- Вычитка документов (в форматах doc, pdf) – первичная; вычитка верстки – вторичная
- Перевод текстов общей тематики и повышенной сложности (медицинской, технической) – рус-укр/укр-рус, англ-рус; вычитка после перевода
- Уровень пользователя ПК – высокий
Работоспособная, ответственная, внимательная, креативный подход к делу.
Опыт работы – более 5 лет.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 2 часов
#2776