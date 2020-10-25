Создам продающего чат-бота. Настрою контекстную рекламу в Директе и Google Adwords

Меня зовут Андрей. Я Performance-маркетолог с хорошим опытом работы. Я умею настраивать контекстную рекламу для увеличения охвата вашего бизнеса, а также для подогревания спроса на ваши товары и услуги. Мой опыт подкреплен работой с такими компаниями, как Abbott, Dr. Reddys, Fujifilm и Формула 1. Также я умею создавать чат-ботов для наращивания и оптимизации продаж в вашем интернет-магазине.