Korostelevwork

$10
Здравствуйте. Нужно доработать страницу landing page, по тех заданию. По тех заданию нужно будет загрузить данные на сайт, обработав изображения в фотошопе.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Занимаюсь ведением бухгалтерского и налогового учёта:
1) Оптимизация расходов
2) Составление проводок
3) Удалённое представление отчётности в налоговую.
4) Ведение бухгалтерского учёта удалённо.
5) Подготовка документов к налоговой проверке.
6) Написание налоговых деклараций.
7)Налоговое консультирование
Здравствуйте. Нужно доработать страницу landing page, по тех заданию. По тех заданию нужно будет загрузить данные на сайт, обработав изображения в фотошопе.