Korostelevwork

Сергей Коростелёв Korostelevwork

 
27 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Бухгалтерия и налоги.

Занимаюсь ведением бухгалтерского и налогового учёта:

1) Оптимизация расходов

2) Составление проводок

3) Удалённое представление отчётности в налоговую.

4) Ведение бухгалтерского учёта удалённо.

5) Подготовка документов к налоговой проверке.

6) Написание налоговых деклараций.

7)Налоговое консультирование

Налоговая декларация