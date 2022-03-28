🚀Дизайн, который продает: сайты, лендинги, ux/ui. Помогу воплотить любую вашу идею!

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👋 Привет⠀

Меня зовут Кристина и я кайфую от дизайна. Живу в Саратове, 23 года. Каждый день совершенствую свои навыки в вебе и серьезно отношусь к работе. Со мной вы забудете, что такое срывы дедлайнов. Обожаю экстрим и всегда добиваюсь своих целей. В моей голове всё разложено по полочкам так же, как и в работе. Стремлюсь к идеалу и вдохновляюсь опытом у лучших. Задизайню ваш проект, учту все пожелания и порадую вас своим мастерством. В вебе погружена с головой и меня сложно оттащить от компьютера, поэтому ваши проекты попадут в нужные руки.

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Выполню для вас:

Лендинги (одностраничные сайты)

﻿Корпоративные сайты

Интернет магазины

Сайты визитки

Многостраничные сайты

Адаптивы (дизайн для просмотра на мобильных устройствах)

Редизайн

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Условия сотрудничества

Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.

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Возврат предоплаты

В случае, если вам не понравится мой дизайн и никакими правками его не исправить – я верну предоплату. Вы ничего не теряете.

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Кстати, все правки Бесплатные!

Правки в рамках задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны.

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Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

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👍 Всегда на связи

https://instagram.com/kri.iistn?utm_medium=copy_link — веду свой блог о дизайне, делюсь опытом и показываю свою жизнь.⠀

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