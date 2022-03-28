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👋 Привет⠀⠀
Меня зовут Кристина и я кайфую от дизайна. Живу в Саратове, 23 года. Каждый день совершенствую свои навыки в вебе и серьезно отношусь к работе. Со мной вы забудете, что такое срывы дедлайнов. Обожаю экстрим и всегда добиваюсь своих целей. В моей голове всё разложено по полочкам так же, как и в работе. Стремлюсь к идеалу и вдохновляюсь опытом у лучших. Задизайню ваш проект, учту все пожелания и порадую вас своим мастерством. В вебе погружена с головой и меня сложно оттащить от компьютера, поэтому ваши проекты попадут в нужные руки.
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Выполню для вас:⠀
- Лендинги (одностраничные сайты)
- Корпоративные сайты
- Интернет магазины
- Сайты визитки
- Многостраничные сайты
- Адаптивы (дизайн для просмотра на мобильных устройствах)
- Редизайн
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Условия сотрудничества⠀
Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.
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Возврат предоплаты⠀
В случае, если вам не понравится мой дизайн и никакими правками его не исправить – я верну предоплату. Вы ничего не теряете.
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Кстати, все правки Бесплатные!⠀
Правки в рамках задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны.
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Обсуждаю заказ с удовольствием⠀
Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!
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👍 Всегда на связи⠀
- Email: [email protected]
- Telegram: https://t.me/korotkovak1
- WhatsApp: +7(917) 027-65-99
- Скайп: live:.cid.1d6c4ff9f959fb40
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Кошельки:⠀
- Карта visa: 4377 7237 6689 7684
- Киви кошелек: +7(904) 241-30-39
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