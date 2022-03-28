Korotkovakris059

Кристина Korotkovakris059

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
🚀Дизайн, который продает: сайты, лендинги, ux/ui. Помогу воплотить любую вашу идею!

👋 Привет⠀

Меня зовут Кристина и я кайфую от дизайна. Живу в Саратове, 23 года. Каждый день совершенствую свои навыки в вебе и серьезно отношусь к работе. Со мной вы забудете, что такое срывы дедлайнов. Обожаю экстрим и всегда добиваюсь своих целей. В моей голове всё разложено по полочкам так же, как и в работе. Стремлюсь к идеалу и вдохновляюсь опытом у лучших. Задизайню ваш проект, учту все пожелания и порадую вас своим мастерством. В вебе погружена с головой и меня сложно оттащить от компьютера, поэтому ваши проекты попадут в нужные руки.

Выполню для вас:

  • Лендинги (одностраничные сайты)
  • ﻿Корпоративные сайты
  • Интернет магазины
  • Сайты визитки
  • Многостраничные сайты
  • Адаптивы (дизайн для просмотра на мобильных устройствах)
  • Редизайн

Условия сотрудничества

Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.

Возврат предоплаты

В случае, если вам не понравится мой дизайн и никакими правками его не исправить – я верну предоплату. Вы ничего не теряете.

Кстати, все правки Бесплатные!

Правки в рамках задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны.

Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

👍 Всегда на связи

Instagram: https://instagram.com/kri.iistn?utm_medium=copy_link — веду свой блог о дизайне, делюсь опытом и показываю свою жизнь.⠀

 Кошельки:

  • Карта visa: 4377 7237 6689 7684
  • Киви кошелек: +7(904) 241-30-39