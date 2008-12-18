Я работаю, исходя из трех принципов – дешево, быстро, качественно. С условием, что вы выбираете только два из них )

Навыки:

I. Верстка:

- html;

- javascript;

- табличная верстка;

- верстка в слоях.

II. Веб-программирование:

- php + Mysql;

- работа с CMS: Netcat, 1C Bitrix, ShopScript, WordPress;

- создание систем администрирования с нуля;

- создание дополнительных разделов и систем администрирования для них;

- внесение правок в CMS, для обеспечивая функций, не предусмотренной данной CMS.