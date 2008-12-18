Я работаю, исходя из трех принципов – дешево, быстро, качественно. С условием, что вы выбираете только два из них )
Навыки:
I. Верстка:
- html;
- javascript;
- табличная верстка;
- верстка в слоях.
II. Веб-программирование:
- php + Mysql;
- работа с CMS: Netcat, 1C Bitrix, ShopScript, WordPress;
- создание систем администрирования с нуля;
- создание дополнительных разделов и систем администрирования для них;
- внесение правок в CMS, для обеспечивая функций, не предусмотренной данной CMS.
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