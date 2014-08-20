Переводы: англ./укр./рус., модерирование, наполнение групп в соцсетях

Образование: высшее

Университет экономики и права

Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков (английский(основной), немецкий)

Грамотность.

Владение языками: русский и украинский в совершенстве, английский upper - intermediate

Личные качества: ответственный подход в отношении обязательств, к выполнению поставленных задач, способность работать в авральном режиме.

Имею возможность работать в любое время суток, если необходимо срочное выполнение.

Услуги:

- перевод: рус./укр., укр./рус., англ./рус., рус./англ.

- редактирование и корректура текстов

- модерирование

- наполнение групп и страниц в соц.сетях

- сбор информации, обработка и наполнение баз данных

- расшифровка аудио-, видеозаписей

Есть опыт модерирования страниц в социальных сетях.

п.с. я не пропадаю. всегда онлайн

e-mail [email protected]

skype juliaulinsky