Образование: высшее
Университет экономики и права
Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков (английский(основной), немецкий)
Грамотность.
Владение языками: русский и украинский в совершенстве, английский upper - intermediate
Личные качества: ответственный подход в отношении обязательств, к выполнению поставленных задач, способность работать в авральном режиме.
Имею возможность работать в любое время суток, если необходимо срочное выполнение.
Услуги:
- перевод: рус./укр., укр./рус., англ./рус., рус./англ.
- редактирование и корректура текстов
- модерирование
- наполнение групп и страниц в соц.сетях
- сбор информации, обработка и наполнение баз данных
- расшифровка аудио-, видеозаписей
Есть опыт модерирования страниц в социальных сетях.
п.с. я не пропадаю. всегда онлайн
e-mail [email protected]
skype juliaulinsky