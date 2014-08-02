Производство видео рекламы

Доброго дня!

14 лет работаю в сфере создания видео рекламы.

Видео съемка, написание закадрового текста, озвучивание(разными голосами), написание авторской музыки(с передачей авторских прав на использование в СМИ), видео монтаж, титрирование и т.д.

создание видео роликов, видео сюжетов, презентационных фильмов, дилерских и учебных фильмов.

создание "мультяшных" роликов(2D графика), спец эффектов(дождь, снег,огонь, дым и т.п.)

мои работы можно увидеть на сайте...

http://artesmedia.at.ua

Жду заказов

[email protected]