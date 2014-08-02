Производство видео рекламы
Доброго дня!
14 лет работаю в сфере создания видео рекламы.
Видео съемка, написание закадрового текста, озвучивание(разными голосами), написание авторской музыки(с передачей авторских прав на использование в СМИ), видео монтаж, титрирование и т.д.
создание видео роликов, видео сюжетов, презентационных фильмов, дилерских и учебных фильмов.
создание "мультяшных" роликов(2D графика), спец эффектов(дождь, снег,огонь, дым и т.п.)
мои работы можно увидеть на сайте...
Жду заказов