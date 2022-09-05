Графический дизайнер, создаю презентации, логотипы, визитки, прайсы, сертификаты, банеры
Светлана Королева - графический дизайнер.
Почему я?
🔥пройдено более 12 курсов по дизайну, продвижению, СММ + 5 прохожу сейчас
🔥постоянно развиваюсь и изучаю тренды, что позволит сделать современный дизайн
🔥мне доверяют более 50 успешных компаний, в их числе есть: детский сад, бренд техники, свечи, одежда, омоложение, йога и т.д.
🔥качественно выполняю свою работу и в срок
🔥опыт работы в дизайне 6 лет, опатия работы в графическом дизайне 2 года.
Чем могу быть полезна?
+ создам логотип для компании
+ разработаю фирменный стиль
+ оформляю презентации
+ создаю визитки, прайсы, сертификаты, иконки и т.д.
+ оформляю раскладку ленты на 9 постов
+ создаю графический элементы, которые можно использовать в историях и постах
Я против войны в Украине!