Качественная верстка HTML5/CCS3/Bootstrap/CMS (в сроки, валидно, кроссбраузерно, адаптивно, pixel perfect)
Почему стоит выбрать меня?
- Я не просто верстаю сайты, мы делаем качественный продукт, который достигает своих целей;
- В дополнение могу провести краткий аудит бизнес процессов - проговаривается отдельно;
- Огромный опыт бизнес-анализа, проектирования, разработки и внедрения сложных автоматизаций
- Всегда на связи
- Гарантии - закрепляются в договоре подряде
- Болезни, внезапные отключения интернета и т.д. Все эти проблемы вас не касаются. Вы покупаете услугу -я ее выполняю или компенсирую вам неудобства. Закрепляется в договоре
- Готов приехать на встречу в пределах своей локации
- Да, у меня маленький опыт - это риск для вас, но и цена соответствует.
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