Kortaks

Никита Kortaks

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка HTML5/CCS3/Bootstrap/CMS (в сроки, валидно, кроссбраузерно, адаптивно, pixel perfect)

Почему стоит выбрать меня?

  • Я не просто верстаю сайты, мы делаем качественный продукт, который достигает своих целей;
  • В дополнение могу провести краткий аудит бизнес процессов - проговаривается отдельно;
  • Огромный опыт бизнес-анализа, проектирования, разработки и внедрения сложных автоматизаций
  • Всегда на связи
  • Гарантии - закрепляются в договоре подряде
  • Болезни, внезапные отключения интернета и т.д. Все эти проблемы вас не касаются. Вы покупаете услугу -я ее выполняю или компенсирую вам неудобства. Закрепляется в договоре
  • Готов приехать на встречу в пределах своей локации
  • Да, у меня маленький опыт - это риск для вас, но и цена соответствует.
Спасибо за внимание.