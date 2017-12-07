KoryakinM

Михаил Корякин KoryakinM

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественно, недорого

Работаю от 2$ в час.

-тестирование сайтов

-наполнение сайтов

-создание сайтов на cms

-знания html и css, имею желание принять участие в веб-проекте

-имеется опыт в создании рекламных компаний Яндекс Директ

Писать vk.com/kor9kin или телеграмм @Goodkor

HTMLCSS
Портфолио
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$4/час
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга