Качественно, недорого
Работаю от 2$ в час.
-тестирование сайтов
-наполнение сайтов
-создание сайтов на cms
-знания html и css, имею желание принять участие в веб-проекте
-имеется опыт в создании рекламных компаний Яндекс Директ
Писать vk.com/kor9kin или телеграмм @Goodkor
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Заготовка сайта для ресторана на cms wix197 просмотров
Контрольные, Задачи и Тесты
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$3/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$4/час
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга