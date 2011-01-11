Образование: Тобольская Православная Духовная семинария (2007)

Место работы: Тобольско-Тюменская епархия Русской Православной Церкви (г. Тобольск)

Должность: помощник заведующего канцелярией

С английским языком стал знакомиться еще в младших классах средней школы — в то время редко где можно было достать переведенные на русский язык компьютерные игры (а качественно переведенные игры заполучить было еще труднее), потому, чтобы понять, что от тебя требуется в тот или иной момент игры, или чтобы внимательно отслеживать каждый поворот сюжета, приходилось браться за словарь. В итоге, к 10 классу у меня уже сложилась некоторая база знаний, позволяющая мне бегло читать со словарем всякую книгу или всякий текст на английском языке. В то время мною даже был предпринят проект по переводу одного из компьютерноигровых сайтов на русский язык.

В Семинарии, где я обучался с 2002 по 2007 годы, мы по программе изучали ряд языков: русский, английский, славянский, латинский и древнегреческий (дополнительно к этому на 4 курсе писал курсовую работу по латинскому языку, на 5 курсе посещал спецкурсы по латинскому и древнегреческому языку, а также писал дипломную работу с упором на славянский язык). Приобретенные в Семинарии навыки, знания и умения в значительной мере помогают в дальнейшем изучении языка, как родного, так и иностранного.