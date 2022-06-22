Рерайтинг, копірайтинг, набір тексту, написання статей, редактор

Освіта вища.

Закінчила ЗОШ з відзнакою по предметах "українська мова", "зарубіжна література". Маю сертифікат державного зразка, який підтверджує досконале володіння державною мовою.

Працювала координатором програм та інвестиційних проектів в районній раді. Відповідно маю досвід з написання проектів, що є творчою роботою.

Вимоглива до себе та до інших, наполеглива, швидко вчусь.

Активний користувач ПК з 2003 року. Англійська мова - початковий рівень. Володію російською мовою.

Хобі: зооволонтер, хендмейд, голова громадської організації. Веду дві групи в ФБ. Користувач інстаграм, тікток.

Досвід роботи:

2003-2010 р.р. - відділ Держкомзему у Семенівському районі (спеціаліст І категорії - провідний спеціаліст - завсектору оцінки та ринку земель);

2010-2020 р.р. - Семенівська районна рада (головний спеціаліст (координатор програм та інвестиційних проектів) - головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності ради, її постійних комісій, депутатів - головний спеціаліст відділу ведення діловодства, юридичного та кадрового забезпечення.